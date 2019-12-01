Muere bañista tras presunto ataque de un tiburón en La Union, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 20:21:10

La Unión, Guerrero, a 27 de diciembre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió tras presuntamente ser atacado por un tiburón, un bañista perdió la vida en las aguas del mar en esta demarcación.

Al respecto se informó que Levin “N”, de 17 años, originario de Meryland, EUA, se encontraba realizando pesca deportiva en El Capire.

En un momento determinado, presuntamente fue atacado por un tiburón lo que le ocasionó la muerte.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.