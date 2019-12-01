Michoacán proyecta su potencial turístico en Estados Unidos

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- Michoacán promueve su oferta turística y fortalece su posicionamiento como destino para el turismo de reuniones durante su participación en IMEX America 2026. Este evento, uno de los principales encuentros internacionales de la industria, se realiza en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, del 13 al 15 de octubre, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Esta plataforma estratégica permite presentar los atractivos, infraestructura y servicios turísticos del estado ante compradores y organizadores de eventos internacionales, con el objetivo de generar oportunidades de negocio y atraer congresos, convenciones y viajes de incentivo a Michoacán.

La presencia de la entidad en este encuentro internacional, señaló Monroy García, busca impulsar la llegada de nuevos eventos, incrementar la derrama económica y consolidar la cadena de valor turística mediante la vinculación con profesionales de la industria de reuniones y la promoción de los destinos michoacanos.

Con estas acciones, se amplían las oportunidades de promoción en mercados internacionales y se refrenda la apuesta por la diversificación de la actividad turística, para que más visitantes conozcan la riqueza cultural, gastronómica, histórica y natural de “el alma de México”.

La delegación michoacana está encabezada por Alfonso Márquez director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Michoacán, y a ella se integran Thelma Aquique, secretaria de Turismo de Morelia; Gabriela Pérez Vera, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (Ahmemac); Beatty Villanueva, directora de Turismo de Pátzcuaro; y Mariana Alvarado, directora de Promoción de Morelia, por mencionar algunos.