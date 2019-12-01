Michoacán proyecta recibir a más de 1.5 millones de turistas durante vacaciones de verano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 19:18:42

Morelia, Michoacán, 1 de julio de 2026.- Michoacán proyecta recibir a más de 1.5 millones de turistas y visitantes durante el próximo periodo vacacional de verano, lo que representaría un incremento del 6 por ciento respecto a la temporada de 2025. El secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García, informó que esta cifra ya incluye a los 400 mil visitantes internacionales estimados por la titular de turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante el lanzamiento oficial de la campaña “El verano en Michoacán se vive”, el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) destacó que la estrategia busca promover los atractivos de las siete regiones turísticas del estado y fortalecer la actividad económica en los distintos destinos.

En el evento también participó la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán A.C., Graciela Patiño Peña, quien invitó a turistas y visitantes a hospedarse en los establecimientos formales de la entidad, los cuales ofrecen servicios con estándares de calidad, higiene, atención y seguridad.

“Estamos trabajando de manera coordinada con el sector hotelero establecido, y a través de esta campaña estamos invitando a que las y los visitantes disfruten de Michoacán y se hospeden en los hoteles”, señaló Monroy García.

El funcionario explicó que la campaña destaca la diversidad turística de las siete regiones del estado: Pátzcuaro, País de la Monarca, Zamora, Morelia, Tierra Caliente, Meseta Purépecha y Fe y Naturaleza, cada una con experiencias distintas para todas las edades, que incluyen turismo de aventura, naturaleza, playa, gastronomía, cultura y actividades deportivas.

Asimismo, indicó que la derrama económica estimada para este periodo vacacional asciende a 2 mil 894 millones de pesos, cifra que también representaría un crecimiento del 6 por ciento en comparación con el verano de 2025.

Finalmente, recordó que las y los viajeros pueden complementar su experiencia mediante Tata Pancho, el primer asistente turístico con inteligencia artificial en México, disponible en el sitio oficial: visitmichoacan.com.mx/