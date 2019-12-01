Vinculan a proceso a el “Sierra 1”, y a su pareja por delitos contra la salud, armas de fuego y cohecho

Vinculan a proceso a el “Sierra 1”, y a su pareja por delitos contra la salud, armas de fuego y cohecho
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 14:42:55
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Morelia, Michoacán, a 1 de julio 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, identificado como presunto líder del grupo delictivo "Los Sierra", y de su pareja, Nayeli “N”, presuntos responsables de delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y cohecho.

Sobre el particular se informó que en el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público expuso los datos de prueba correspondientes que permitieron a un Juez de Control resolver la vinculación a proceso de ambos imputados, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe mencionar que Ernesto Rafael “N” y Nayeli “N” fueron detenidos el pasado 25 de junio durante un operativo interinstitucional llevado a cabo en un fraccionamiento de la zona Sur de Morelia.

Ernesto Rafael “N” es considerado un objetivo prioritario por su presunta relación con delitos de extorsión, secuestro, homicidio y cobro de cuotas, además de ser investigado por el homicidio del productor mezcalero Sergio R., ocurrido en Morelia, y el secuestro agravado de tres hombres.

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