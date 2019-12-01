Ultiman a puñaladas a un hombre en su domicilio en la colonia Los Sauces de Uruapan, Michoacán 

Ultiman a puñaladas a un hombre en su domicilio en la colonia Los Sauces de Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 17:40:36
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Uruapan, Michoacán, a 1 de julio de 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a puñaladas y el cual presentaba huellas de violencia, fue localizado en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Los Sauces de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el interior de una vivienda ubicada en la Privada de Cedros de la referida colonia, estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por arma blanca y huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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