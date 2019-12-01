Barragán propone garantizar por ley el regreso de la Expo Feria Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 17:06:30

Morelia, Michoacán, a 1 de julio de 2026.- Con el objetivo de impulsar la economía local, fortalecer el turismo y abrir más oportunidades para miles de familias michoacanas, el diputado Juan Carlos Barragán presentó formalmente la iniciativa para establecer en la ley la promoción y realización permanente de la Expo Feria Michoacán, en coordinación con los sectores público, social y privado.

Desde la máxima tribuna del estado, Barragán afirmó que esta propuesta surge de la voz de las y los michoacanos que durante años encontraron en la Expo Feria una oportunidad para generar ingresos, dar a conocer sus productos y fortalecer la economía familiar.

“Esta iniciativa nace de la voz de miles de familias que nos piden que regrese la Expo Feria Michoacán porque representa trabajo, oportunidades y desarrollo para nuestro estado”, expresó.

El legislador destacó que la Expo Feria Michoacán debe consolidarse como el principal escaparate para promover la riqueza cultural, artesanal, gastronómica, comercial, industrial, agrícola y ganadera de la entidad, además de convertirse nuevamente en un motor de desarrollo para Morelia y los municipios.

Barragán subrayó que una feria de esta magnitud genera una importante derrama económica al beneficiar a comerciantes, artesanos, productores del campo, hoteleros, restauranteros, transportistas, prestadores de servicios y pequeños empresarios, además de crear miles de empleos temporales directos e indirectos.

El diputado recordó que durante años la Expo Feria fue una de las temporadas más importantes para quienes encontraban en este espacio la posibilidad de incrementar sus ventas, conseguir un empleo temporal o dar a conocer sus emprendimientos.

Asimismo, precisó que la iniciativa no obliga a organizar una feria de manera improvisada, sino que busca establecer un compromiso permanente del Gobierno del Estado para promover, fortalecer y organizar este evento de manera coordinada con todos los sectores de la sociedad.

Finalmente, Juan Carlos Barragán hizo un llamado a las y los diputados a respaldar esta propuesta, al considerar que recuperar la Expo Feria Michoacán significa apostar por el empleo, el turismo, el comercio y el bienestar de las familias.