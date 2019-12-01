Vinculan a proceso a nueve sujetos de banda apócrifa de policías, detenidos en Zinapécuaro, Michoacán

Morelia, Mich., a 2 de julio de 2026.- Los nueve hombres capturados durante un operativo en el municipio de Zinapécuaro, señalados por presuntamente integrar un grupo que se hacía pasar por agentes de seguridad pública, fueron vinculados a proceso por un juez de control, quien además les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

La resolución judicial fue emitida luego de que la representación social presentara los datos de prueba reunidos durante la investigación, los cuales fueron considerados suficientes para establecer la probable participación de los imputados en diversos delitos relacionados con la simulación de funciones policiales y la posesión de armamento.

Los procesados son Diego Yahir "N", Jesús Otoniel "N", Francisco "N", Cristian "N", Christian Octavio "N", Jorge Luis "N", Luis Alberto "N", Alejandro "N" y Carlos Daniel "N", quienes permanecerán recluidos en tanto se desarrolla la siguiente etapa del procedimiento penal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los ahora vinculados presuntamente utilizaban patrullas, insignias oficiales y documentación apócrifa para aparentar pertenecer a una corporación policial. Durante el operativo en el que fueron asegurados, las autoridades también les decomisaron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y diversas dosis de metanfetamina.

Por estos hechos, enfrentarán cargos por delitos contra la salud, uso indebido de insignias y vehículos oficiales, utilización de documentos falsos, ejercicio ilícito del servicio público y portación de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La autoridad ministerial también les atribuye agravantes derivadas de su presunta actuación como grupo armado.

Como parte de la resolución, el juez concedió un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá fortalecer la acusación antes de la eventual apertura de la etapa de juicio.