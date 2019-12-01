Golpe millonario al crimen en altamar: Marina intercepta más de una tonelada de estupefaciente frente a Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 20:44:35

Ciudad de México, a 1 de julio de 2026.— Un nuevo golpe contra las finanzas del narcotráfico fue asestado por la Secretaría de Marina (Semar), luego de que elementos de la Armada de México aseguraran aproximadamente 1.2 toneladas de presunta cocaína y detuvieran a ocho personas en dos operativos realizados en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas del estado de Chiapas.

Las acciones se desarrollaron en inmediaciones de las playas de San José El Hueyate, donde personal naval, apoyado por labores de patrullaje marítimo, aéreo y de vigilancia, detectó dos embarcaciones presuntamente utilizadas para el traslado de droga.

En el primer operativo fueron detenidos cuatro tripulantes que transportaban 29 bultos con un total de 860 paquetes de presunto clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 860 kilogramos, incluyendo el embalaje.

Horas después, en una segunda intervención, efectivos de la Armada interceptaron otra embarcación menor equipada con dos motores fuera de borda. En ella viajaban cuatro personas más y se localizaron 13 bultos que contenían 384 paquetes con un peso cercano a los 384 kilogramos de la misma sustancia ilícita.

En conjunto, el aseguramiento asciende a cerca de 1.2 toneladas de presunta cocaína, aunque será el peritaje ministerial el que determine el peso oficial del narcótico decomisado.

De acuerdo con las autoridades federales, este decomiso representa una afectación económica estimada en 263 millones 250 mil pesos para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, además de impedir que alrededor de 2.4 millones de dosis llegaran al mercado ilegal.

Los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Con este nuevo aseguramiento, la Secretaría de Marina informó que durante la presente administración las incautaciones realizadas en operaciones marítimas suman ya cerca de 74 toneladas de cocaína, resultado de los despliegues permanentes de vigilancia en aguas nacionales con el objetivo de frenar el trasiego de estupefacientes y debilitar la capacidad financiera y operativa de las organizaciones delictivas.