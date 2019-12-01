Locaizan 3 cuerpos en Zapotiltic, Jalisco; investigan posible secuestro múltiple

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 18:33:08

Zapotiltic, Jalisco, a 1 de julio de 2026.- El hallazgo de tres hombres sin vida en una zona rural del municipio de Zapotiltic abrió una investigación que podría estar relacionada con un presunto secuestro múltiple ocurrido en el sur de Jalisco, del cual dos mujeres y una niña lograron escapar para pedir ayuda.

Los cuerpos fueron localizados durante la madrugada de este miércoles sobre una brecha que conduce al rancho La Becerrera, en la comunidad de Huescalapa. En el sitio también fueron encontradas otras dos personas con vida, quienes fueron trasladadas a un hospital de Ciudad Guzmán para recibir atención médica especializada.

La Fiscalía de Jalisco informó que desde el pasado 30 de junio recibió denuncias por la desaparición de dos hombres en Ciudad Guzmán, presentadas por sus familiares, por lo que agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar si ambos casos están vinculados.

La dependencia señaló que las dos mujeres que denunciaron los hechos, así como una menor de edad que las acompañaba, se encuentran en buen estado de salud y confirmó que no fueron víctimas de algún delito tras lograr escapar.

La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para establecer si más personas fueron privadas de la libertad durante los mismos acontecimientos.

De acuerdo con el testimonio de las mujeres, ellas y una niña de cuatro años viajaban en una camioneta junto con al menos ocho hombres, varios de ellos jornaleros, quienes presuntamente también habían sido privados de la libertad mientras eran trasladados hacia una huerta aguacatera en Ciudad Guzmán.

Luego de escapar, las víctimas consiguieron llegar hasta San Pedro Tlaquepaque, donde recibieron apoyo del DIF municipal y posteriormente fueron canalizadas ante la Fiscalía estatal para presentar la denuncia correspondiente.