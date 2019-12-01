Evite fraudes: Aprenda a identificar a los brigadistas oficiales contra el dengue

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 17:24:33

Uruapan, Michoacán, 01 de julio de 2026.- Para evitar que la ciudadanía sea víctima de la delincuencia, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informó cómo identificar al personal oficial de Vectores que visita los hogares para combatir el dengue y emitió las recomendaciones pertinentes.

Antes de dejar entrar a cualquier persona a su vivienda, verifique que cumpla con los siguientes requisitos:

* Deben portar obligatoriamente un gafete estatal oficial con su nombre completo y logotipos del Gobierno del Estado y de la SSM (no del Gobierno federal).

* Visten uniforme color café (camisa y chaleco) y casco amarillo, con los escudos estatales visibles, bordados o estampados.

* Todos los servicios como fumigación, revisión de patios y aplicación de abate son completamente gratuitos. Jamás deben pedirle dinero.

Si detecta a personas sospechosas, con uniformes distintos o que se nieguen a identificarse, no les permita el ingreso y repórtelas de inmediato al.911.