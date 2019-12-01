Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 19:52:59

Tampico, Tamaulipas, 26 de noviembre de 2026.- Con la participación de ocho de sus 10 Pueblos Mágicos, Michoacán promociona su riqueza natural, cultural, gastronómica y artesanal en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, que se desarrolla del 26 al 29 de noviembre en Tampico, Tamaulipas, evento que fue inaugurado por Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, y por el gobernador de dicho estado, Américo Villarreal Anaya.

Tlalpujahua, Cotija, Pátzcuaro, Cuitzeo, Santa Clara del Cobre, Jiquilpan, Tacámbaro y Angangueo representan al estado en esta plataforma nacional, que reúne a 177 Pueblos Mágicos de diferentes entidades del país y prevé recibir a más de 60 mil visitantes, además de compradores internacionales.

“Durante cuatro días, Michoacán tendrá la oportunidad de mostrar la diversidad de sus destinos, tradiciones, sabores y artesanías, así como generar vínculos comerciales y nuevas oportunidades de promoción para fortalecer la actividad turística en sus comunidades”, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán, quien encabeza la delegación estatal.

Este encuentro, también conocido como Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, articula turismo, sustentabilidad, negocios y capacitación, mediante espacios para citas comerciales, experiencias gastronómicas, manifestaciones culturales y exhibición artesanal, que permiten conectar a destinos, empresas, comunidades y profesionales del sector.

Con esta participación, la entidad amplía la proyección de sus Pueblos Mágicos y fortalece su presencia en los espacios nacionales de promoción turística, para atraer más visitantes y generar beneficios económicos en las distintas regiones del estado, concluyó el funcionario estatal.