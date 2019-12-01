Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 12:18:56

*El descubrimiento de restos humanos cerca del Monumento a la Fresa coincide con reportes de una fractura criminal en Tierra Caliente. Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, considerado posible sucesor de “El Bótox”, habría muerto tras una disputa entre antiguos aliados; la Fiscalía de Michoacán aún no confirma su identidad.

Jacona, Mich., a 26 de noviembre de 2026.- Una nueva incógnita rodea a las organizaciones criminales que operan en Michoacán, luego de que este jueves comenzaran a circular versiones sobre la presunta muerte de Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, alias “El Jando” o “La Fresa”, identificado como uno de los principales integrantes de Los Blancos de Troya.

Los señalamientos surgieron tras el hallazgo de restos humanos abandonados en bolsas negras en las inmediaciones del Monumento a la Fresa, sobre el Libramiento Sur del municipio de Jacona, durante la tarde del miércoles 25 de noviembre.

Aunque versiones difundidas entre habitantes de la región apuntan a que la víctima sería Sepúlveda Álvarez, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer su identidad.

Hallazgo moviliza a corporaciones de seguridad

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas alertaron a los servicios de emergencia sobre la presencia de bolsas sospechosas en las inmediaciones de la carretera Jacona-Jiquilpan.

Elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Policía Municipal acudieron al sitio, donde localizaron restos humanos y solicitaron la intervención de personal ministerial.

La víctima fue trasladada al Servicio Médico Forense para realizar los estudios correspondientes.

Uno de los aspectos que ha generado interrogantes es la ubicación del hallazgo, debido a la coincidencia entre el nombre del monumento y uno de los alias del presunto dirigente criminal. No obstante, se desconoce si existe alguna relación intencional entre ambos elementos.

Presunta ruptura criminal antecede a las versiones de su muerte

La posible muerte de “El Jando” se conoce en medio de una creciente tensión entre organizaciones delictivas con presencia en Tierra Caliente.

Durante el miércoles comenzaron a difundirse reportes sobre un supuesto rompimiento entre Los Blancos de Troya y la alianza conformada por el Grupo Delta, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Los Viagras.

El origen de las diferencias estaría relacionado con una disputa entre Sepúlveda Álvarez y un sujeto conocido como “El Botillo”, identificado en publicaciones periodísticas como hijo de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”.

Las versiones también involucran a Nicolás Sierra Santana, conocido como “El Gordo Viagra” o “El Coruco”, señalado como dirigente de Los Viagras.

La presunta confrontación habría derivado en diversos hechos de violencia en comunidades de Apatzingán, alimentando las especulaciones sobre el destino de Sepúlveda Álvarez.

¿Quién es “El Jando” o “La Fresa”?

Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez se convirtió en uno de los objetivos relevantes de las autoridades estatales y federales por sus vínculos con Los Blancos de Troya, organización delictiva con presencia en Apatzingán y Buenavista.

Primo y compadre de “El Bótox”, su nombre adquirió mayor notoriedad tras la detención de este último en enero de 2026, cuando informes policiales lo identificaron como uno de los posibles sucesores al frente de la agrupación, junto con Ricardo Madrigal, alias “El Barbas”.

Investigaciones policiales difundidas por Excélsior atribuyen a Sepúlveda Álvarez responsabilidades dentro de la estructura criminal, particularmente en actividades relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y el abastecimiento de recursos para la organización.

Los Blancos de Troya también han sido señalados por actividades de extorsión contra productores de limón, una problemática que durante años ha afectado la economía y la seguridad de las familias de Tierra Caliente. Excélsior

La Fiscalía ofrecía 100 mil pesos por su captura

Desde septiembre de 2023, Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez figuraba entre las personas buscadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

La institución anunció una recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera localizarlo y detenerlo, en el marco de investigaciones contra integrantes de distintas estructuras criminales.

Entre los delitos atribuidos específicamente a “El Jando” se encuentra el secuestro agravado.

Su ficha de búsqueda fue difundida en un contexto marcado por las investigaciones posteriores al asesinato de Hipólito Mora Chávez, fundador del movimiento de autodefensas.

Tierra Caliente, ante un posible reacomodo criminal

De confirmarse la muerte de “El Jando”, Los Blancos de Troya enfrentarían otro episodio de incertidumbre en su estructura de liderazgo, a menos de un año de la captura de “El Bótox”.

La eventual desaparición de uno de sus principales operadores, sumada a las versiones sobre diferencias con antiguos aliados, podría provocar una fragmentación de la organización y nuevas disputas criminales.

El principal riesgo recaería nuevamente sobre la población civil, particularmente sobre productores agrícolas, comerciantes, transportistas y habitantes de comunidades históricamente afectadas por la violencia y la extorsión.

Fiscalía mantiene pendiente la identificación

Hasta la mañana de este jueves 26 de noviembre, no se había difundido un pronunciamiento oficial que acreditara que los restos humanos encontrados en Jacona correspondieran a Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez.

Tampoco se ha establecido públicamente una relación entre el hallazgo y los enfrentamientos registrados en Tierra Caliente.

Por ahora, el caso permanece abierto entre versiones de una fractura criminal, un cadáver sin identificar y la incertidumbre sobre el paradero de uno de los hombres señalados como figuras relevantes de Los Blancos de Troya.