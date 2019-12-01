Pátzcuaro, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.- Gracias a una denuncia oportuna y a la intervención de elementos de la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) logró localizar sano y salvo a un adolescente víctima de secuestro virtual, y evitó que sus familiares realizaran un pago de 50 mil pesos exigido por los extorsionadores.

La intervención se derivó de una denuncia recibida por la Unidad Antiextorsión, en la que el padre del menor solicitó apoyo tras recibir una llamada telefónica de un hombre desconocido, quien aseguró tener privado de la libertad a su hijo y exigió 50 mil pesos a cambio de su supuesta liberación.

De inmediato, mediante el uso de tecnología especializada, agentes de la SSP interrumpieron la comunicación que el menor mantenía con el extorsionador para establecer contacto directo con el adolescente. A través de técnicas de contención y acompañamiento, consiguieron liberarlo del engaño, evitar que continuara siguiendo las instrucciones del delincuente y obtener su ubicación exacta para coordinar su ubicación.

Con esta información, se desplegó un operativo de búsqueda encabezado por elementos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal, quienes localizaron al menor en buen estado de salud y posteriormente lo reunieron con sus familiares.

Con el propósito de prevenir incidentes, la SSP reitera el llamado a la ciudadanía para mantener la calma, evitar transferencias o depósitos, corroborar el paradero de sus seres queridos y reportar de inmediato cualquier hecho a la línea 089, que opera las 24 horas con personal especializado.