Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2026.- Luis Donaldo Colosio Riojas formalizó este jueves su registro ante Movimiento Ciudadano (MC) para buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora en 2027, donde aseguró que su proyecto político tiene como objetivo ganar la elección y ofrecer una alternativa a los ciudadanos.

Durante el acto realizado en la Ciudad de México, el senador con licencia sostuvo que su participación en la contienda no pretende fragmentar el voto ni favorecer a otras fuerzas políticas, sino competir por el gobierno estatal. “Yo no vengo a dividir el voto ni hacerle el caldo gordo a nadie. Yo vengo a ganar”, afirmó.

El emecista señaló que su aspiración también responde a un proyecto personal y familiar relacionado con Sonora, entidad donde nació y de la que también es originario su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Expresó que busca contribuir a la construcción de un estado con mayores oportunidades, paz y bienestar para sus habitantes.

En su mensaje, criticó a los grupos políticos que han gobernado la entidad durante años y aseguró que la población está cansada de que se repitan los mismos perfiles sin que se resuelvan problemas que afectan a las familias sonorenses. Entre las necesidades que mencionó se encuentran el acceso al agua, los servicios de salud y las condiciones de las comunidades.

Colosio Riojas también acusó que, desde que hizo pública su intención de competir por Sonora, ha enfrentado señalamientos y acciones para desacreditar su proyecto, aunque reiteró que mantendrá su decisión de participar en el proceso electoral.

Al registro acudieron el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, y Dante Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos del partido, además de legisladores y otros integrantes de la fuerza política.

La inscripción ocurre después de que Colosio Riojas solicitara licencia a su cargo en el Senado, con lo que busca avanzar en el proceso interno de Movimiento Ciudadano rumbo a la renovación del gobierno de Sonora en 2027.