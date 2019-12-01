Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 14:49:17

Atzintzintla, Puebla, a 26 de noviembre 2026.- Eduardo “N”, alcalde Atzintzintla, Puebla, fue detenido por autoridades estatales y federales, por presuntos vínculos con un grupo criminal que opera en la región.

Lo anterior lo confirmó el coordinador de Gabinete de la entidad, José Luis García Parra en un encuentro con medios de comunicación.

“Fue parte de un operativo coordinado desde el Gobierno de México con instancias estatales por una investigación del grupo delictivo denominado Los Zúñiga”, detalló el funcionario estatal.

Además, el coordinador detalló que ese grupo criminal operaba en la zona de Esperanza y se dedicaba principalmente al robo de autotransporte.

“Las investigaciones están señalando que el alcalde estaba vinculado con este grupo delictivo. Esto es en función de investigaciones contra la impunidad del grupo criminal”, apuntó.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, es señalado de secuestro exprés y robo de vehículo agravado.