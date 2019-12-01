Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 12:19:08

Ciudad de México, a 26 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró como “injerencia” la apertura de canales especiales de denuncia por parte de la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

En dichas líneas los ciudadanos mexicanos podrían denunciar a personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia de prensan matutina, la mandataria mexicana exigió a la dependencia estadounidense que se dedique a investigar la corrupción y las redes de distribución de drogas en su país.

“Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos?”, planteó la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, la gobernante citó una nota periodística de la AP, sobre la circulación de miles de pastillas de fentanilo durante una investigación de la DEA.

“Fue un ‘Rápido y Furioso’ de fentanilo, nada más que en Estados Unidos”, afirmó al cuestionar la actuación de la agencia.

Además, la presidenta Sheinbaum contrastó esos señalamientos con los operativos mexicanos para desmantelar laboratorios, incautar drogas y detener integrantes de organizaciones criminales.

“Nuestra pregunta, relevante y recíproca, es: ¿qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos?”, expresó.