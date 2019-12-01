Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 16:29:30

Celaya, Guanajuato, 26 de noviembre de 2026.- Con huellas de violencia y sin signos vitales fue localizado el cuerpo de un hombre de identidad desconocida dentro de un canal de riego en la comunidad de San Antonio de la Espinosa.

Los hechos se registraron la tarde de este jueves; tras el reporte, elementos policiacos se desplazaron al lugar, ubicado en los límites de este municipio y Comonfort.

En el sitio confirmaron que el cuerpo del hombre se encontraba dentro del canal, por lo que personal de Protección Civil se encargó de extraer los restos.

Agentes de Investigación Criminal y peritos trabajaron en la recopilación de información e indicios, los cuales fueron integrados a la carpeta correspondiente.

Una vez concluido el peritaje, el cuerpo fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital del estado, donde se le practicará la necropsia que marca la ley.