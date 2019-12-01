Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 13:24:36

Ciudad de México, a 26 de noviembre 2026.- El Gabinete de Seguridad federal criticó la línea creada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para denunciar a situaciones relacionadas con la mayor organización criminal de Sinaloa.

A través de un comunicado oficial el organismo aseguró que México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad.

De igual forma, el Gabinete recordó que cada país debe asumir las responsabilidades que le corresponden respecto al combate a la delincuencia organizada.

“México no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio”, sostuvo en la nota de prensa.

Finalmente, reafirmó a la DEA su compromiso con la cooperación internacional, pero bajo los principios irrenunciables de: