Michoacán, imperdible en Noche de Muertos: Sectur federal

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre del 2025.- Michoacán es un imperdible en Noche de Muertos, destacó Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno federal, en el marco de su visita al estado para acompañar la conmemoración de esta fecha que da fama mundial a la entidad.

En conferencia prensa desde la Secretaría de Turismo en la entidad, la funcionaria federal reconoció que en días recientes se ha hablado demasiado de los bloqueos carreteros, sin embargo, señaló que viajó por carretera y no hubo alteraciones de tiempo en su trayecto desde CDMX a Michoacán, pues por las vías alternas también hay disponibilidad para recibir al turismo.

Apuntó, que durante los tres días que estará en Michoacán se aproximará a experiencias comunitarias con cocineras tradicionales, talleres artesanales, además de visitar Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Santa Clara del Cobre y esperan poder visitar más comunidades.

Josefina Rodríguez resaltó la manera en que Michoacán ha generado una experiencia positiva para recibir al turista y este quiera regresar después, pues por ejemplo, esta semana está presente una delegación de 258 personas en Xcaret, integrada por cocineras, portadores de tradiciones, artesanos, lo que consideró la mejor promoción para el estado como destino turístico.