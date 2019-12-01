Michoacán fortalece su conectividad aérea con nuevos vuelos entre Morelia y Ciudad de México

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.- Michoacán fortalecerá su conectividad aérea con el inicio de nuevos vuelos entre Morelia y la Ciudad de México a partir del 24 de octubre, con dos frecuencias diarias operadas por Aeroméxico, lo que facilitará los traslados de turistas, visitantes y viajeros de negocios, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México hacia Morelia tendrán salidas a las 13:05 y 22:00 horas, con llegadas programadas a las 14:14 y 23:09 horas, respectivamente. Por su parte, las salidas desde el Aeropuerto Internacional de Morelia serán a las 6:04 y 14:55 horas, con llegadas a la capital del país a las 7:15 y 16:10 horas.

Esta conexión representa una oportunidad para facilitar la llegada de visitantes nacionales e internacionales a Michoacán, al enlazar la capital del estado con uno de los principales centros de conectividad aérea del país, que cuenta con rutas hacia decenas de ciudades de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, destacó la importancia de fortalecer las conexiones aéreas para impulsar el turismo, facilitar la movilidad de los viajeros y ampliar las oportunidades para que más personas descubran los atractivos culturales, gastronómicos, naturales y patrimoniales de Michoacán.

Finalmente, el funcionario destacó que, de esta forma, el estado avanza en el fortalecimiento de su conectividad y en la generación de condiciones que favorezcan la llegada de visitantes, la actividad económica y el desarrollo del sector turístico michoacano. Estas acciones se enmarcan en los avances del Plan Maestro de Desarrollo 2025-2029 del Aeropuerto Internacional de Morelia, desarrollado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).