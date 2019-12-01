Michoacán, escenario final de la novela “Amanecer”

Pátzcuaro, Michoacán, 25 de octubre de 2025.- Entre el reflejo del agua del lago de Pátzcuaro, la belleza única de la isla de Janitzio, y la tradición de los mariposeros, Michoacán fue el escenario sin igual del último capítulo de la telenovela “Amanecer” que durante cuatro meses promocionó a nivel internacional a “el alma de México”.

Fernando Colunga y Livia Brito, protagonistas de este melodrama de Televisa-Univisión, bajo la producción de Juan Osorio, hicieron posible una escena que pareció salida de las películas de la Época de Oro del Cine Mexicano, evocando a María Félix y los escenarios que se mostraron en la cinta “Maclovia”, y la cual puede verse en fotos en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/p/174RJBFEJc/?mibextid=wwXIfr.

Con el apoyo de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García, a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), en coordinación con distintas instancias estatales, la riqueza gastronómica, artesanal, cultural y los paisajes naturales que son el escenario ideal para producciones televisivas, cinematográficas y para comerciales, fueron difundidos ante los más de 5 millones de espectadores que por día, contabilizaron, vieron cada capítulo.

Los pescadores del lago de Pátzcuaro que rodearon a los actores en la escena final son conocidos como “mariposeros”, quienes, con su técnica de pesca tradicional a través de sus redes en forma de mariposa, reciben a lo largo del año a los turistas y visitantes que llegan a la isla de Janitzio.

Al final de la última escena, Fernando Colunga señaló su agrado por estar varias semanas en el estado, “toda la gente de aquí de Michoacán demostró lo de siempre, esa solidaridad, ese cariño, ese amor, y cuando vienes a trabajar y estás rodeado de todo esto solo puede haber cosas buenas, yo así lo viví en Michoacán”.

Monroy García señaló que esta producción fue un gran impulso para mostrar al mundo todas las bondades que se tienen en Michoacán para ser las locaciones ideales de producciones nacionales e internacionales que se reciben y trabajan a través de la Cofilmich, como las siete producciones que desde septiembre pasado se están desarrollando en el estado, y las cuales concluyen en este mes de noviembre.