Michoacán es el hogar de las novias del Sol, quienes puntuales llegan a su cita con “el alma de México”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 08:59:05

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre del 2025.- Este fin de semana llegó a la Reserva de la Biosfera, la primera Mariposa Monarca con transmisor. Identificada como MW026, esta viajera incansable forma parte del Proyecto Colaboración Monarca, que está revolucionando el estudio de su migración.

Ella realizó un viaje épico que cruza fronteras, y por fin está en el Santuario de El Rosario. La mariposa MW026 fue liberada el 27 de septiembre de 2025 en Lawrence, Kansas, y desde ese punto emprendió un viaje impresionante rumbo al sur.

Atravesó Oklahoma y Texas, hasta enviar su primera señal en México desde Tamaulipas, cerca de la Reserva de la Biosfera El Cielo.

Después continuó por Río Verde, San Luis Potosí, y cruzó la Sierra Gorda de Guanajuato.

El 7 de noviembre, MW026 apareció en Querétaro, en las zonas de Juriquilla y San José el Alto.

Un día después fue detectada cerca de Temascalcingo, Estado de México.

Y tras 43 días de viaje desde su liberación, llegó oficialmente a casa. Este es un logro histórico para la ciencia y un espectáculo natural que sigue asombrando al mundo.

El proyecto es liderado por David La Puma de Cellular Tracking Technologies (CTT), quien impulsa el uso de tecnología satelital para entender, como nunca antes, la migración de estas viajeras aladas.

