Michoacán enamora a Madrid con la Danza de los Viejitos: Sectur

Michoacán enamora a Madrid con la Danza de los Viejitos: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 13:58:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Madrid, España, 25 de enero de 2026.- Como Michoacán no hay dos, y eso quedó comprobado en la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se desarrolla hasta el día de hoy en Madrid, España, donde los expertos del turismo de Iberoamérica comprobaron por qué el estado es “el alma de México”.

Una de las diversas activaciones que Michoacán realizó fue la representación de la Danza de los Viejitos, la cual enamoró a los asistentes que interactuaron con estos personajes y se contagiaron de la alegría, felicidad, colorido y movimiento, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Además del espacio público al que llegaron, también se presentaron en el Ifema, instalaciones donde se realizó esta feria de turismo de las más importantes del sector a nivel mundial, mostrando la riqueza cultural que solo se puede vivir al visitar el estado, el cual cuenta con una fuerte y sólida conectividad aérea impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Mujeres y hombres se acercaron para apreciar esta representación, además de conocer la riqueza gastronómica con la muestra que se realizó de las tradicionales carnitas michoacanas, las cuales fueron elaboradas por Sergio Olivo, originario de Quiroga.

De cara al Mundial de Fútbol, que realizará el partido inaugural y diversos encuentros en nuestro país, Michoacán mostró al mundo las experiencias que se podrán vivir al visitar la entidad, todo en esta edición de Fitur que tuvo como país socio a México, otorgando una histórica difusión del estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Adolescentes queretanas fueron localizadas en Guanajuato tras operativo interestatal
Aprehenden a alias "El Muletas", segundo implicado en el homicidio de un comerciante de Jacona, Michoacán
Hombre con comportamiento errático realiza detonaciones en la colonia Juárez de Morelia; se encierra en taquería y lo hallan sin vida
Tras cateo en el fraccionamiento Campo Nubes de Morelia, aseguran más de 400 dosis de estupefaciente; hay una mujer detenida
Más información de la categoria
Nevadas extremas en Estados Unidos dejan más de 700 mil hogares sin luz
Hombre con comportamiento errático realiza detonaciones en la colonia Juárez de Morelia; se encierra en taquería y lo hallan sin vida
Ingresan al "Botox" al Penal de Altiplano tras ser vinculado a proceso; el sembrador de extorsión y crimen en Michoacán está tras las rejas
Coche invade carril contrario y se estrella contra camión de pasajeros en Morelos; hay 4 muertos
Comentarios