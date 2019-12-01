Coche invade carril contrario y se estrella contra camión de pasajeros en Morelos; hay 4 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 10:32:23

Huitzilac, Morelos, 25 de enero del 2026.– Al menos cuatro personas perdieron la vida la noche del sábado tras un accidente vial de gran magnitud registrado sobre la carretera México–Cuernavaca, a la altura de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil particular invadió el carril contrario, lo que provocó un choque frontal contra un autobús de pasajeros que circulaba en dirección a Cuernavaca.

Tras el impacto, ambas unidades se incendiaron, generando una intensa movilización de servicios de emergencia de Morelos y de la Ciudad de México, quienes acudieron al kilómetro 47 de la vialidad para sofocar las llamas y atender a las víctimas.

Los cuatro ocupantes del vehículo particular fallecieron en el lugar. Debido a que los cuerpos quedaron calcinados, hasta el momento no han podido ser identificados.

En tanto, al menos once pasajeros del autobús resultaron lesionados y fueron trasladados a diversos hospitales para recibir atención médica. No se ha informado oficialmente sobre la gravedad de su estado de salud.