Hombre con comportamiento errático realiza detonaciones en la colonia Juárez de Morelia; se encierra en taquería y lo hallan sin vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 12:13:13
Morelia, Michoacán, 25 de enero del 2026.– Un hombre provocó una intensa movilización policiaca la tarde de este día en la colonia Juárez, luego de accionar un arma de fuego en un puesto de carnitas y posteriormente quitarse la vida, informaron autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto realizó detonaciones con el arma y enseguida se refugió en un local comercial, lo que generó la intervención de corporaciones de seguridad.

Elementos policiacos intentaron entablar diálogo con el individuo; sin embargo, al ingresar al establecimiento, fue localizado sin vida.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes por parte de la autoridad competente, a fin de esclarecer los hechos.

De manera extraoficial, Noventa Grados pudo enterarse que el taquero del propio puesto de carnitas es la persona fallecida, tras quitarse la vida con un arma de fuego después de haber actuado de manera errática.

