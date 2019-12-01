Ingresan al "Botox" al Penal de Altiplano tras ser vinculado a proceso; el sembrador de extorsión y crimen en Michoacán está tras las rejas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 11:28:30

Morelia, Michoacán, 25 de enero del 2026.– César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, luego de ser vinculado a proceso, informaron autoridades federales.

El penal del Altiplano es considerado la prisión de máxima seguridad más importante del país, destinada a internos de alta peligrosidad y líderes de organizaciones criminales, por lo que su traslado representa un endurecimiento de las medidas de control en su contra.

“El Bótox” es identificado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, organización señalada como uno de los principales generadores de violencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán, con presencia en municipios como Apatzingán, Buenavista, Aguililla, Tepalcatepec, Parácuaro y Múgica.

De acuerdo con las investigaciones, dicha estructura criminal mantiene vínculos con Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y estaría relacionada con delitos de alto impacto, entre ellos extorsión y homicidio.

Cabe recordar que se señala al presunto líder criminal como el autor intelectual y material del asesinato del líder limonero michoacano Bernardo Bravo.