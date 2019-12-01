Aprehenden a alias "El Muletas", segundo implicado en el homicidio de un comerciante de Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 12:45:24
Zamora, Michoacán, 25 de enero del 2026.- Abraham “N”, alias "El Muletas", quien es identificado como segundo implicado en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Luis Gerardo I., comerciante de Jacona, Michoacán m, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba, el 8 de agosto de 2025, la víctima se encontraba en compañía de su esposa atendiendo su puesto de tacos, ubicado en la calle Lerdo de Tejada de la colonia Resurrección, en el municipio de Jacona, cuando al sitio arribaron los investigados; uno de ellos accionó un arma de fuego en su contra, privándolo de la vida en el lugar.

Derivado de los actos de investigación realizados, el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron solicitar ante el Juez de Control las respectivas órdenes de aprehensión, mismas que fueron cumplimentadas por el personal de la Fiscalía Regional.

El detenido fue presentado ante la autoridad que los requiere, a efecto de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.

