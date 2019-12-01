Tras cateo en el fraccionamiento Campo Nubes de Morelia, aseguran más de 400 dosis de estupefaciente; hay una mujer detenida

Morelia, Michoacán, 25 de enero del 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, aseguró más de 400 dosis de narcótico y detuvo a una mujer.

Sobre el patrullar se informó que dicha diligencia fue derivada de trabajos de investigación realizados por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), que permitieron reunir datos de prueba suficientes para solicitar una orden de cateo, misma que fue obsequiada por un Juez de Control, para intervenir un domicilio localizado sobre la avenida Campo Nubes, en Morelia.

En cumplimiento al mandato judicial, personal de la Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía Especializada, con apoyo de la Unidad Canina (K9), ingresó al inmueble donde localizó y aseguró las sustancias ilícitas, las cuales fueron debidamente embaladas para su análisis correspondiente.

Durante el desarrollo de la diligencia fue detenida Andrea Lizbeth “N”, presunta responsable de delitos contra la salud, quien junto con el narcótico asegurado fue puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.