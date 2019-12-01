Adolescentes queretanas fueron localizadas en Guanajuato tras operativo interestatal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 14:06:12

Guanajuato, Guanajuato, 25 de enero del 2026, - Cuatro adolescentes originarias del estado de Querétaro fueron localizadas con vida en Guanajuato, gracias a una acción inmediata y a la coordinación efectiva entre fiscalías estatales, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG).

De acuerdo con la autoridad, tras recibirse una solicitud urgente de colaboración, la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda, apoyados en labores de inteligencia, análisis de información y despliegues de campo en la región noreste de la entidad.

Como resultado de estas acciones, el 20 de enero fue ubicada una de las adolescentes en el municipio de San José Iturbide, lo que permitió fortalecer las líneas de investigación.

Posteriormente, mediante un operativo conjunto entre agentes de Investigación Criminal y células municipales de búsqueda, la noche del 24 de enero se logró la localización y resguardo de las otras tres menores en el municipio de Santa Catarina.

La Fiscalía precisó que desde el primer contacto se aplicaron protocolos con perspectiva de género y enfoque en el interés superior de la niñez, priorizando la integridad física, emocional y psicológica de las adolescentes.

Tras su localización, las jóvenes fueron trasladadas a instalaciones de la Unidad Especializada, donde recibieron valoración médica, atención psicológica y acompañamiento integral, con la participación de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA).

Posteriormente, se realizó su entrega a la Fiscalía del Estado de Querétaro en condiciones que garantizan el respeto a sus derechos humanos.