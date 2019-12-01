Michoacán en la mira de la Guía Michelin; llegará este 2026 al estado: Sectur

Morelia, Michoacán, a 12 de enero de 2026.- Integrantes de la Guía Michelin visitarán Michoacán este año para evaluar la cocina tradicional y la diversidad gastronómica de la entidad, con el objetivo de que se integren a las recomendaciones y distinciones de mayor prestigio internacional, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La Guía Michelin es un referente mundial en turismo gastronómico, califica la excelencia de restaurantes y hoteles mediante un sistema de estrellas y llaves que reconocen la calidad de la cocina, el servicio y confort, con la finalidad de orientar a los viajeros hacia destinos y experiencias únicas.

“El equipo de la guía realizará en los próximos meses una revisión, para eventualmente inscribir a Michoacán en la edición que se realiza de manera anual, la cual llega a Europa, América y Asia”, destacó el funcionario estatal.

Los inspectores llegarán sin previo aviso, recorrerán distintos lugares del estado para probar y revisar las condiciones de las cocinas y restaurantes. “Aunque vendrán con un perfil bajo y no sabemos quiénes serán, seguramente tendrán que visitar Pátzcuaro y Uruapan, por mencionar algunos municipios”, destacó el titular de Sectur.

Este logro es resultado del trabajo conjunto entre la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, empresarios y municipios, cuya labor coordinada ha permitido que el estado entre en el radar de evaluación de la guía.

Al respecto, Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur federal señaló que “no es sencillo, sin embargo, ya se logró que Michoacán sea considerado. Estas visitas que hacen también permiten descubrir nuevos espacios, ya que no todo se limita a las estrellas que otorgan, sino a menciones que enaltecen nuestra gastronomía”.

Finalmente, el funcionario estatal indicó que además de la cocina tradicional, la entidad ofrece opciones de autor, conventual y de festivales, así como productos con denominación de origen y marcas colectivas. Estas variedades demuestran que los sabores y saberes michoacanos poseen un nivel de excelencia equiparable al de cualquier restaurante del mundo.