El periodista Alejandro “N” se declarará culpable de violación y abusos deshonestos de una menor de edad en Morelia

Morelia, Michoacán, 12 de enero de 2025.- Al informar que solicitarán ante la Fiscalía General de Estado un Juicio Abreviado, nuevamente la defensa del periodista Alejandro “N”, acusado de violación de una menor de edad, solicitó que la audiencia programada para este lunes 12 de diciembre fuera diferida.

Por tercera ocasión, la defensa del señalado por los delitos de violación y abusos deshonestos solicitó a la juez que reprogramara la audiencia intermedia a fin de que se pudiera atender tanto la solicitud de Juicio Abreviado que presentará el martes 13 de enero ante la FGE, así como esperar la resolución que emita el Tribunal de Justicia en el Estado sobre el recurso de apelación que interpusieron sobre la revisión de medidas cautelares.

Ante ello, el Lic. Salvador Ceja Barrera, abogado defensor de la víctima, le pidió a la juez Blanca Luisa Medina que tomara en consideración que por tercera ocasión la audiencia intermedia era diferida por el Defensor del imputado.

La impartidora de justicia determinó que será el día 11 de febrero de la presente anualidad, en punto de las 09:00 horas, en la Sala de Oralidad número 1 cuando se lleve a cabo la audiencia en la que se determinará si se lleva a cabo el Juicio Abreviado o se lleva a cabo la audiencia intermedia, sin oportunidad de una nueva prórroga.

Por su parte, la víctima Verónica Huante mostró su descontento ante el sistema de justicia que a lo largo de dos años solamente la ha revictimizado, al tener que esperar los tiempos que las autoridades han otorgado para resolver cada uno de los recursos interpuestos por su victimario.

“Me queda completamente claro que no existe la justicia pronta y expedita. Ya sabíamos que en algún momento ellos pedirían el Juicio Abreviado, ya lo habían externado de manera verbal. Denunciar a tu agresor no es fácil, pero ha sido muy difícil y doloroso ver cómo los imputados alargan los procedimientos; ver cómo las leyes les dan tantos beneficios a ellos, mientras que a las víctimas solamente nos queda seguir esperando algún día alcanzar la justicia”, señaló.