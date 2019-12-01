Michoacán despega con nueva ruta aérea AIFA-Morelia-Uruapan

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- Michoacán despega con la nueva ruta de la aerolínea Aerus que conecta al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) con Uruapan, la cual hace escala en Morelia, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Con seis frecuencias semanales, operando todos los días excepto los miércoles, esta nueva ruta promete transformar la conectividad regional. Al respecto, Roberto Monroy García, titular de la Sectur destacó: “Este vuelo marca el inicio de una conexión estratégica, fortaleciendo la movilidad y acercando a Michoacán a más destinos nacionales e internacionales”.

En representación del funcionario estatal, el subsecretario de Promoción de dicha dependencia, Alejandro Hernández Torres, recibió el primer vuelo en el Aeropuerto Internacional de Morelia, dando la bienvenida a esta nueva etapa de conectividad. También estuvo presente Miguel Legorreta Hernández, director comercial de Aerus, quien destacó que en tan solo 50 minutos los viajeros podrán conectarse desde la capital del país con la cantera rosa de Morelia, para después volar hacia la "Perla del Cupatitzio".

Además, agregó que gracias a la alianza estratégica que Aerus mantiene con Viva Aerobus, los pasajeros también podrán combinar vuelos de ambas aerolíneas en un solo boleto, facilitando conexiones más amplias hacia múltiples destinos nacionales e internacionales.

La salida del AIFA de la Ciudad de México será a las 7:00 horas para llegar a Morelia y posteriormente a Uruapan; el regreso a la capital del país será a las 10:40 horas. El costo del boleto será de mil 700 pesos, ya con impuestos incluidos. Los tickets se pueden adquirir a través de vivaaerobus.com y por flyaerus.com

“Esta ruta no solo facilita los traslados, sino que también nos conecta, a través de una sola escala, con destinos internacionales como Bogotá, Caracas, La Habana, Santo Domingo y Punta Cana, aprovechando la red del AIFA”, concluyó el secretario.