Michoacán conquista la Fiesta Nacional de España como estado invitado

Ciudad de México, 10 de octubre de 2026.- Michoacán fue el estado invitado en la celebración de la Fiesta Nacional de España, donde mostró la riqueza de su cultura, artesanía, gastronomía y tradiciones ante más de 4 mil personas, proyectando la identidad de “el alma de México” en un encuentro que fortalece los lazos culturales entre ambas naciones.

En el marco de esta celebración, el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, acompañó al embajador de España en México, Juan Duarte, y entregó a nombre del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, una catrina personalizada elaborada por artesanas y artesanos de Capula, como símbolo de la creatividad y la identidad que distinguen a esta comunidad alfarera.

Como parte de esta participación, pobladores de Santa Fe de la Laguna instalaron un arco tradicional en la entrada de la residencia de España en México, dando la bienvenida a las y los asistentes con una muestra del patrimonio cultural de las comunidades michoacanas. También se montó un altar de muertos dedicado a personajes destacados de Michoacán, una expresión de la memoria, la identidad y las tradiciones que distinguen al estado.

La gastronomía también fue protagonista de la celebración con la degustación de carnitas de Huandacareo acompañadas de guacamole, acercando a los asistentes a los sabores que forman parte de la riqueza culinaria michoacana. Estas expresiones, junto con las piezas artesanales y las manifestaciones culturales presentadas, permitieron compartir la diversidad y el talento de las comunidades del estado.

Con esta participación, explicó Monroy García, Michoacán reafirma el valor de su patrimonio cultural y gastronómico como un puente entre pueblos, además de proyectar sus comunidades, tradiciones y atractivos ante públicos internacionales.