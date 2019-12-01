Tras 12 muertos en el penal de Mazatlán, Harfuch anuncia nueva cárcel para Sinaloa; despliegan a la Guardia Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 13:19:24

*Dos enfrentamientos en menos de 48 horas dejaron una docena de víctimas mortales en el centro penitenciario El Castillo, incluido un niño de dos años. El Gobierno federal promete construir un reclusorio moderno y seguro, mientras refuerza la vigilancia en las instalaciones donde ocurrió la tragedia.

Mazatlán, Sin., a 10 de octubre de 2026.— Doce muertos en menos de 48 horas obligaron al Gobierno federal a anunciar la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, en medio de la crisis de seguridad que estalló dentro del penal El Castillo, en Mazatlán, donde los enfrentamientos entre internos dejaron una estela de sangre, decenas de afectados y serias interrogantes sobre el control de las instalaciones.

La mañana de este sábado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se levantará una nueva prisión con recursos federales, infraestructura moderna y condiciones de seguridad destinadas a fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en la entidad.

El anuncio llega después de dos episodios violentos registrados el jueves 8 y el viernes 9 de octubre. El primero dejó 10 personas muertas, entre ellas un niño de dos años que se encontraba de visita, además de 16 lesionados. Un día después, una nueva riña cobró otras dos vidas, con lo que el saldo mortal ascendió a 12.

La magnitud de los hechos convirtió al penal mazatleco en el centro de una crisis que va más allá de una disputa entre internos: las autoridades ahora deben explicar cómo se produjeron enfrentamientos de semejante gravedad dentro de una instalación bajo custodia estatal.

Guardia Nacional entra al refuerzo del penal

Mientras se concreta la construcción del nuevo reclusorio, el Gobierno federal anunció el reforzamiento de la seguridad en el actual Centro Penitenciario de Mazatlán con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El despliegue busca fortalecer la vigilancia y mantener el control de las instalaciones después de los dos enfrentamientos mortales.

Sin embargo, la presencia adicional de fuerzas federales también deja sobre la mesa una cuestión central: qué falló en los mecanismos de seguridad que debían impedir que la violencia escalara hasta producir una docena de muertes en menos de dos días.

Una nueva cárcel, pero siguen las preguntas

García Harfuch aseguró que el proyecto contará con recursos federales y agradeció a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, por su disposición para aportar los terrenos necesarios para la obra.

Hasta el momento, el anuncio público no precisa el monto de inversión, la ubicación definitiva ni el calendario de construcción. Tampoco representa, por sí mismo, una solución inmediata a los problemas de seguridad del penal de Mazatlán.

La tragedia obliga a revisar no solamente la infraestructura penitenciaria, sino también los protocolos de vigilancia, la capacidad de respuesta de los custodios y los mecanismos para impedir el ingreso y la circulación de armas dentro de las cárceles.

La promesa de un reclusorio moderno abre una nueva etapa en la estrategia federal para Sinaloa. Pero mientras la obra pasa del anuncio a los hechos, la urgencia permanece dentro de El Castillo: mantener bajo control las instalaciones y esclarecer cómo dos enfrentamientos consecutivos terminaron con 12 personas muertas, incluido un menor de edad.