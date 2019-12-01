Michoacán cautiva en Xcaret por su tradición de Noche de Muertos

Playa del Carmen, Quintana Roo, 1 de noviembre de 2025.-La Noche de Muertos en Michoacán conquista al mundo entero por la cosmogonía purépecha, y eso está quedando en claro en el Parque Xcaret, donde “el alma de México” cautiva al mundo entero que ve esta representación que se encuentra por distintas áreas de este recinto.

Los turistas y visitantes nacionales e internacionales que han visitado y visto las intervenciones han compartido su percepción sobre esta celebración y sobre Michoacán, la cual sigue hasta el 2 de noviembre con la comitiva michoacana que es encabezada por Roberto Monroy García, titular de la política turística del estado.

Zurama de Venezuela, explicó que lleva varios años siguiendo el arte de los tapetes florales de Patamban, y verlos en persona significó mucho. “Tienen mucho brillo, mucho amor, la mejor inspiración la tienen en Michoacán”.

Raquel, turista Argentina, señaló que el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte es un momento de encuentro tradicional en la Rivera Maya donde la sociedad civil se reúne para ver un espectáculo cultural. “Sobre la presencia de Michoacán siempre es hermoso que nos compartan lo mejor de su estado”.

Alejandro y Ariadna, de España, compartieron su asombro y encanto por la Noche de Ánimas en México, sobre todo de Michoacán. “Es una cultura distinta a la de nuestro país, nosotros lo celebramos con más tristeza, ojalá pudiéramos aprender un poco de ustedes. Las flores naranjas (cempasúchil) representan mucho lo que es hoy, y tienen unos altares hermosos”.

Llegados de México, Elizabeth y Eduardo comentaron que esta era su primera experiencia en Xcaret, por lo que llegar y ver a Michoacán con su emblemática Noche de Muertos les resultó una experiencia única. “Desde la entrada estamos viéndolos a ustedes, un ambiente padrísimo. Las flores, la ofrenda, de verdad es algo muy increíble, nos encanta”.

También la presencia de cocineras tradicionales, artesanos y artistas continúa atrayendo la mirada de los más de 50 mil asistentes que se esperan para estos días.