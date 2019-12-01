Tampico, Tamaulipas, 28 de noviembre de 2026.- Textiles, esferas, juguetes de madera, gastronomía y una amplia variedad de artesanías que dan identidad a Michoacán cautivan a los asistentes del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, que se desarrolla en Tampico, Tamaulipas, con la participación de nueve de los 10 destinos que tiene el estado con este nombramiento.

A través de sus creaciones, sabores y productos emblemáticos, Tlalpujahua, Cotija, Pátzcuaro, Cuitzeo, Santa Clara del Cobre, Jiquilpan, Tacámbaro, Paracho y Angangueo muestran parte de la riqueza cultural, artesanal y gastronómica que distingue a “el alma de México”, así como el talento de las manos que preservan sus oficios y tradiciones.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), quien encabeza la delegación estatal, compartió en las redes sociales de la dependencia un recorrido por los stands michoacanos, donde visitantes pueden conocer, adquirir y llevarse un pedacito de la identidad del estado.

Entre los productos que se exhiben destacan el queso de Cotija; los textiles de Pátzcuaro; las tradicionales esferas de Tlalpujahua; las piezas de granadillo de Paracho; los juguetes de madera de Angangueo; el aguacate y café de Tacámbaro; los rebozos y blusas de Jiquilpan; las artesanías de Santa Clara del Cobre, y las creaciones elaboradas con fibras vegetales de Cuitzeo.

Con esta participación, Michoacán proyecta la grandeza de sus Pueblos Mágicos en una plataforma nacional que reúne a los 177 destinos con este nombramiento en el país y que prevé recibir a más de 60 mil visitantes, además de compradores internacionales. “Se trata de un importante escaparate para compartir la riqueza de sus comunidades, impulsar la comercialización de sus productos y mostrar por qué Michoacán no se explica, se vive”, destacó el funcionario estatal.