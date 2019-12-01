Michoacán avanza en la elaboración de la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias

Morelia, Michoacán, 19 de febrero de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) concluyó los Talleres de Fortalecimiento de Capacidades en Territorio, correspondientes a la segunda fase del Programa para la elaboración de la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias, que se llevaron a cabo en Pátzcuaro del 16 al 18 de febrero.

Con el acompañamiento del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la Sectur federal y la Unesco México, el Organismo Comunitario Aliado y la dependencia estatal concluyeron esta etapa de capacitación. En el encuentro, se presentaron los resultados de los proyectos participantes, destacando los aprendizajes que hoy fortalecen el turismo comunitario en “el alma de México”, estado que cuenta con una emblemática riqueza biocultural.

Roberto Monroy García, titular de la Sectur Michoacán, señaló que con esta jornada concluyeron formalmente las actividades del programa en las regiones Meseta Purépecha, Zamora (Fe y Naturaleza), País de la Monarca y Pátzcuaro (Región Lago). Con ello, se fortalecieron herramientas clave de organización, diseño de experiencias, atención al visitante y sostenibilidad comunitaria.

En esta última sede participaron experiencias de turismo comunitario provenientes de las regiones de Pátzcuaro, la costa michoacana y Morelia. Entre ellas destacan los bordados con historia de Santa Cruz y Corrales; los talleres de barro tradicional de Santa Fe de la Laguna; de barro con engobe blanco de Tzintzuntzan; de cobre martillado de Santa Clara del Cobre, reconocido por su técnica ancestral trabajada completamente a mano; y el taller de catrinas de Capula.

Asimismo, se integraron experiencias de gastronomía tradicional con cocineras de Tzurumútaro, Santa Fe de la Laguna y Zirahuén; centros ecoturísticos como las cabañas de la Isla Yunuén, el Cerro del Sandio, San Jerónimo Purenchécuaro y La Pacanda; así como maestros mezcaleros de Tzitzio, Madero y Etúcuaro.

Finalmente, el titular de la política turística estatal explicó que ahora el programa avanza a la tercera fase, enfocada en la validación de experiencias, así como la elaboración y difusión de la Guía Nacional de Experiencias de Turismo Comunitario, consolidando un modelo que fortalezca el desarrollo local con identidad y arraigo territorial.