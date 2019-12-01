Se registra aparatoso choque entre 3 vehículos en Paseo de la República de la capital queretana

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 16:24:40

Querétaro, Querétaro, a 19 de febrero de 2026.- Este jueves, servicios de emergencias y elementos de la Policía Municipal de Querétaro, se movilizaron a carriles laterales de Paseo de la República, en donde se reportó un aparatoso choque entre tres vehículos.

El accidente ocurrió a la altura del WTC, a causa del presunto exceso de velocidad por parte de un camión suburbano, el cual impactó por alcance a una camioneta y posteriormente la proyectó contra una unidad de Qrobus.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, al lugar, se aproximaron los rescatistas, quienes al llegar, descartaron personas heridas.