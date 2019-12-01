Conmemoran en Morelia el 113 Aniversario del Ejército Mexicano

Morelia, Mich., a 19 de febrero de 2026. — En el marco del 113 Aniversario del Ejército Mexicano, este jueves a las 09:00 horas se llevó a cabo un desayuno conmemorativo en las instalaciones del 12/o. Batallón de Infantería, evento organizado en compañía de la Plana Mayor y Servicios de dicha unidad militar.

La ceremonia tuvo lugar en la ciudad de Morelia y reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, quienes acompañaron al personal militar en esta significativa fecha.

Durante el evento, la Mesa de Honor estuvo integrada por el Lic. Raúl Zapeda Villaseñor, Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán; el Dr. Hugo Alberto Gama Coria, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado; y el Diputado Baltazar Gaona García, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Michoacán.

Asimismo, asistieron el Lic. Juan Daniel Manzo, Subsecretario de Gobierno; el Mtro. Aldo Agustín Gómez Zapien, Coordinador del C5; José Pablo Alarcón Olmedo, Secretario de Seguridad Ciudadana de Morelia; así como los Generales de División de Estado Mayor en retiro Vicente Antonio Hernández Sánchez y Gerardo Mérida Sánchez.

El desayuno conmemorativo se desarrolló en un ambiente de respeto y reconocimiento a la labor que el Ejército Mexicano ha desempeñado a lo largo de 113 años en la defensa de la soberanía nacional, así como en tareas de apoyo a la seguridad y auxilio a la población civil.