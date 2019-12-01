Exhiben a diputado de Morena en el Super Bowl LX; cuestionan si salario le alcanza para esos eventos

Exhiben a diputado de Morena en el Super Bowl LX; cuestionan si salario le alcanza para esos eventos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 14:10:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 19 de febrero 2026.- El diputado local por Morena del Estado de México, Francisco Vázquez, fue exhibido en un video que circula en redes sociales mientras disfruta del Super Bowl LX que se celebró en Santa Clara, California, el pasado 8 de febrero.

En las imágenes difundidas aparentemente por su propia hija, se puede apreciar al legislador local acompañado de su familia.

Por lo anterior, el periodista Ciro Gómez Leyva, desde su espacio en Radio Fórmula, cuestionó si con su sueldo es posible pagarse ese tipo de viajes, pues los boletos para ese evento deportivo son de los más costosos, en especial en la sección en la que se encontraban.

La grabación se volvió viral y fue compartida por más medios como Reforma, La Razón y el periodista Osvaldo Muller.

Usuarios de redes sociales cuestionaron el accionar del diputado originario de Texcoco; no obstante, algunos otros opinaron a su favor.

Cabe señalar que, al corte de esta edición el legislador Vázquez no ha emitido declaraciones públicas respecto al tema.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cateos de la FGEQ deja a dos personas detenidas 
FGR investiga hallazgo de laboratorio clandestino y precursores en Ixtlán del Río, Nayarit
Emboscadas al Estado: roban camioneta con medicinas del ISSSTE y vehículo de Bienestar en ataques armados en caminos de Michoacán
Queda prensado en aparatoso choque en la carretera a Bernal en Colón, Querétaro; tiene heridas de gravedad
Más información de la categoria
FGR investiga hallazgo de laboratorio clandestino y precursores en Ixtlán del Río, Nayarit
Se amistan el gobierno de Querétaro y la Cuauhtémoc para intercambiar experiencias en ordenamiento de ambulantes y recuperación de espacios urbanos: Felifer Macías
Emboscadas al Estado: roban camioneta con medicinas del ISSSTE y vehículo de Bienestar en ataques armados en caminos de Michoacán
Morena respaldará reforma electoral de Claudia Sheinbaum aún sin conocer el contenido final
Comentarios