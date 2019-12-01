Exhiben a diputado de Morena en el Super Bowl LX; cuestionan si salario le alcanza para esos eventos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 14:10:08

Ciudad de México, a 19 de febrero 2026.- El diputado local por Morena del Estado de México, Francisco Vázquez, fue exhibido en un video que circula en redes sociales mientras disfruta del Super Bowl LX que se celebró en Santa Clara, California, el pasado 8 de febrero.

En las imágenes difundidas aparentemente por su propia hija, se puede apreciar al legislador local acompañado de su familia.

Por lo anterior, el periodista Ciro Gómez Leyva, desde su espacio en Radio Fórmula, cuestionó si con su sueldo es posible pagarse ese tipo de viajes, pues los boletos para ese evento deportivo son de los más costosos, en especial en la sección en la que se encontraban.

La grabación se volvió viral y fue compartida por más medios como Reforma, La Razón y el periodista Osvaldo Muller.

Usuarios de redes sociales cuestionaron el accionar del diputado originario de Texcoco; no obstante, algunos otros opinaron a su favor.

Cabe señalar que, al corte de esta edición el legislador Vázquez no ha emitido declaraciones públicas respecto al tema.