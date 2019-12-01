Aclara titular de la SSPMQ que tras movilización policiaca en el centro de la capital queretana, encontraron que la persona armada era un elemento de seguridad privada

Querétaro, Querétaro, a 19 de febrero de 2026.- Luego de la movilización de corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno en el primer cuadro de la ciudad, Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), aclaró que la persona armada era un elemento de seguridad privada que contaba con los permisos para portar armas.

Explicó que la movilización inició cuando le reportaron a una persona sospechosa en el centro y se descartó cualquier situación de riesgo.

La noche del miércoles pasado la calle Madero, esquina con Ezequiel Montes fue cerrada su circulación tras el reporte hecho al 9-1-1 en donde se informaba sobre una movilización de personas armadas al interior de un estacionamiento por lo que a la zona acudieron elementos de corporaciones municipales, estatales y federales quienes confirmaron que se trataba de un malentendido pues el presunto sujeto armado contaba con la documentación que lo acredita como prestador de servicio de una empresa de seguridad privada.

“Se trataba de una persona que brinda servicios de seguridad privada, un vehículo identificado, rotulado o balizado, como le llamamos, estaba con toda su documentación en orden y no trascendió el tema y se descartó alguna situación de riesgo”.

Confirmó que se cerró la circulación en varias calles porque se hablaba de una persona presuntamente armada y como casi al mismo tiempo había también otras autoridades en la zona en otro tema diverso.

“Se juntaron los eventos y parecía que fuera una movilización de fuerzas municipales, estatales y federales, aunque concurrieron los eventos en la zona, se hizo el resguardo mientras se terminaba de hacerse la revisión a esta persona que no pasó a mayores”.