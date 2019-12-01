Michoacán vive una nueva etapa de justicia cercana al pueblo:  Bedolla

Michoacán vive una nueva etapa de justicia cercana al pueblo:  Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 14:24:10
Morelia, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- Con el nuevo modelo judicial, la administración de justicia vive una nueva etapa, cercana al pueblo de Michoacán y garantizando la aplicación de la ley, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al asistir al primer informe que rindió el magistrado Hugo Alberto Gama Coria, presidente del Poder Judicial.

Detalló que derivado de la reforma, la población ahora puede ejercer su voto para elegir a las autoridades que conforman al Poder Judicial, lo cual marca un hecho sin precedentes para la democracia en el estado. Además de que ya se cuenta con siete salas descentralizadas de segunda instancia en materia penal, civil, familiar y mercantil, a través de las cuales la población accede a una justicia pronta e inmediata.

