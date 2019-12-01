Michoacán abre nueva ventana de promoción turística en San Diego, California

San Diego, California, 14 de noviembre de 2026.-*Michoacán abrió una nueva ventana de promoción turística en Estados Unidos con su participación en la inauguración de la “Ventana a México”, un espacio ubicado en el Consulado General de México en San Diego, California, que permitirá acercar los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos del estado al público estadounidense.

En representación del secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, el subsecretario de Promoción, Alejandro Hernández Torres, participó en el corte de listón inaugural, encabezado por la embajadora y cónsul general de México en San Diego, Alicia Kerber Palma, junto con representantes de la comunidad migrante michoacana.

Hernández Torres destacó que, durante noviembre, Michoacán contará con este escaparate para promover sus destinos mediante materiales informativos, videos y contenidos que permitan dar a conocer la diversidad de experiencias turísticas que ofrece la entidad.

“Ventana a México” forma parte de un proyecto mediante el cual se promueve mensualmente la oferta turística de diferentes estados de la República. Este espacio, ubicado en una zona de importante tránsito turístico, busca despertar el interés de las y los visitantes por conocer los destinos de la entidad.

La cónsul general, Alicia Kerber Palma, destacó la importancia de acercar directamente la oferta de los estados a quienes visitan este recinto. La presencia de Michoacán representa una oportunidad para fortalecer su posicionamiento en el mercado estadounidense y atraer a más visitantes interesados en su patrimonio, tradiciones y riqueza turística.