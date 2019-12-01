México Desconocido premiará "Lo Mejor de Michoacán"

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 13:45:49

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto del 2025.- La revista "México Desconocido" llevará a cabo la premiación "Lo Mejor de Michoacán", con lo cual, usuarios de dicho medio reconocen lo mejor de la entidad y sus rutas turísticas, anunció Roberto Monroy García, secretario de Turismo del estado.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal consideró que este tipo de premios o reconocimientos le dan legitimidad y visibilizar la oferta turística del estado, pues son los propios visitantes quienes reconocen las experiencias que tiene Michoacán.

Detalló que el año pasado fueron 24 categorías con las que se reconoce a través de las redes sociales de México Desconocido.

Octavio Ruíz Munguía, director de comercialización, compartió que está es una iniciativa que surge de los premios "Lo Mejor de México", en la cual Michoacán ganó dos primeros lugares y cuatro lugares destacados, con más de 400 mil votos.

En la primera edición de los premios "Lo Mejor de Michoacán", se registró un total de ocho mil 92 nominaciones, y el proceso de votación obtuvo 88 mil 895 votos, el reto para este año es incrementar los números, aunque serán únicamente 23 categorías.

Éstas, representan lo más significativo como cultura, naturaleza, religioso, romances o boda, organización de eventos, gastronomía, hospedaje, salud y bienestar, creadores de contenido, turismo comunitario, Pueblos Mágicos, entre otras.

Ruíz Munguía detalló que se otorga por parte de México Desconocido dos reonocimientos especiales a la sustentabilidad y accesibilidad, el cual no es sujeto a votación, sino que se deben cumplir con una serie de aspectos para tesultae ganadores.

Se podrá postular de manera directa a los prestadores de servicios del 13 al 20 de agosto, posteriormente se eligen los nominados de cada categoría y podrían votar del 29 de agosto al 10 de septiembre.

Mientras que el día próximo 18 de septiembre se realizará la ceremonia de premiación para galardonar a los más votados.

Cabe señalar que durante los meses de agosto y septiembre México Desconocido realizará una difusión masiva del estado en todos sus productos, revista, redes sociales, página web, etc., lo que ayudará a potencializar el turismo en Michoacán