México conquista récord Guinness con bordados michoacanos y de todo el país: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 15:25:35
Ciudad de México, a 12 de enero de 2026.- México logró el récord Guinness por la exposición de bordados más grande del mundo, el acervo compuesto por más de 3 mil 800 piezas artesanales, representa la unidad y diversidad de los 32 estados del país, reafirmando la excelencia de los saberes tradicionales de Michoacán y de todo México.

Desde el Centro Cultural Los Pinos en la capital del país, la organización Guinness World Records reconoció y avaló la exposición de bordados y tejidos más grande del mundo, donde se plasman la herencia, sabiduría, e historia en un mismo lugar.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) y vicepresidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), subrayó que este reconocimiento representa un triunfo colectivo que enaltece la identidad nacional, fruto del compromiso de las y los maestros artesanos por preservar el patrimonio cultural de México.

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que esta iniciativa nació originalmente como una exhibición para el Complejo Cultural Los Pinos, coordinada junto a la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza. “Logramos una respuesta excepcional de las 32 entidades; estas piezas de 15x15 son verdaderas obras de arte. Cuando nos preguntan por qué México es una potencia y el sexto país más visitado del mundo, la respuesta está aquí: en nuestra herencia ancestral y la explosión de colores que nos otorgan un valor único”, afirmó.

La certificación estuvo a cargo de Alfredo Arista, juez de Guinness World Récord, quien tras un riguroso proceso de verificación, validó 3 mil 106 piezas textiles, de las más de 3 mil 800 que integran la muestra. El reconocimiento fue entregado a las autoridades y maestras artesanas presentes.

