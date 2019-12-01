Más de 50 expositores se reunirán en la Expo Celebración, Bodas, XV´s y más: Sectur

Más de 50 expositores se reunirán en la Expo Celebración, Bodas, XV´s y más: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 15:22:32
Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2026.- La Expo Celebración, Bodas, XV´s y más ofrecerá una amplia gama de vestidos, servicios y proveedores especializados, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Este año el evento llega a su edición número 18 y se desarrollará el sábado 7 y domingo 8 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), de 11:00 a 20:00 horas, detalló la coordinadora general del evento, Mariana Chávez Montelongo.

Por su parte, la directora de Ceconexpo, Liliana Gil García, expresó su satisfacción al recibir por tercer año consecutivo a este evento, que contará con más de 50 expositores.

Durante el evento habrá descuentos, sorpresas, rifas y promociones, así como dos pasarelas por día, en las que el público podrá apreciar diseños de vestidos de boda y de quinceaños, además se ofrecerá servicio de chambelanes para complementar las ceremonias. 

La coordinadora del evento señaló que las playas michoacanas y los Pueblos Mágicos, como Pátzcuaro y Tzintzuntzan, así como Morelia y Zirahuén, son de los destinos más buscados para realizar ceremonias. Añadió que el segmento de pet friendly, que permite incluir a sus mascotas, va en crecimiento y que Michoacán ofrece esta posibilidad con entornos naturales. 

Para mayor información, el público y las y los proveedores interesados en sumarse pueden consultar el perfil de Facebook: Expo Celebración - Bodas, XV s y más.

