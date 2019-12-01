PT advierte que reforma electoral “no es viable” y “está fuera de toda realidad”, señala Polevnsky

PT advierte que reforma electoral “no es viable” y “está fuera de toda realidad”, señala Polevnsky
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 16:52:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2026.- La senadora Yeidckol Polevnsky (PT) fijó postura sobre los 10 puntos de la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en lo referente a la propuesta de que los legisladores de representación proporcional realicen campaña en la totalidad de la circunscripción que representan.

La legisladora consideró que dicha medida no es viable en los términos planteados. Argumentó que, mientras un diputado de mayoría relativa realiza campaña en un solo distrito, un legislador plurinominal tendría que hacerlo en una circunscripción que puede abarcar hasta cinco estados o alrededor de 40 distritos electorales, además de enfrentar esa tarea sin recursos asignados, “Está fuera de toda realidad”, afirmó.

Polevnsky también señaló la necesidad de revisar los perfiles de quienes acceden a cargos de representación proporcional. Indicó que en los últimos años han ingresado “personas impresentables”, mientras que perfiles valiosos han quedado excluidos.

Asimismo, mencionó la importancia de garantizar piso parejo, mayor transparencia y realizar los ajustes necesarios a la propuesta para que sea funcional y equitativa.

No obstante, evitó definir el sentido de su voto. “No te digo que la voy a apoyar ni que no”, expresó, aunque dejó claro que, tal como está planteada actualmente, la reforma no funciona.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan bolsas con restos humanos en la colonia El Mirador de Tultepec, Estado de México
Motociclistas resultan heridos tras ser atropellados cerca de la entrada al Fraccionamiento Monte Olivo de Zamora, Michoacán
Balean a joven en Jacona, Michoacán
Cae "El Hacha" presunto operador regional de Jalisco en Tlaxcala
Más información de la categoria
PT advierte que reforma electoral “no es viable” y “está fuera de toda realidad”, señala Polevnsky
Cae "El Hacha" presunto operador regional de Jalisco en Tlaxcala
Omar García Harfuch desata furor en su cumpleaños; redes se incendian con piropos y halagos
Amenaza de bomba desata evacuación masiva en Torre Prisma, sede del PJF
Comentarios