PT advierte que reforma electoral “no es viable” y “está fuera de toda realidad”, señala Polevnsky

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 16:52:36

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2026.- La senadora Yeidckol Polevnsky (PT) fijó postura sobre los 10 puntos de la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en lo referente a la propuesta de que los legisladores de representación proporcional realicen campaña en la totalidad de la circunscripción que representan.

La legisladora consideró que dicha medida no es viable en los términos planteados. Argumentó que, mientras un diputado de mayoría relativa realiza campaña en un solo distrito, un legislador plurinominal tendría que hacerlo en una circunscripción que puede abarcar hasta cinco estados o alrededor de 40 distritos electorales, además de enfrentar esa tarea sin recursos asignados, “Está fuera de toda realidad”, afirmó.

Polevnsky también señaló la necesidad de revisar los perfiles de quienes acceden a cargos de representación proporcional. Indicó que en los últimos años han ingresado “personas impresentables”, mientras que perfiles valiosos han quedado excluidos.

Asimismo, mencionó la importancia de garantizar piso parejo, mayor transparencia y realizar los ajustes necesarios a la propuesta para que sea funcional y equitativa.

No obstante, evitó definir el sentido de su voto. “No te digo que la voy a apoyar ni que no”, expresó, aunque dejó claro que, tal como está planteada actualmente, la reforma no funciona.