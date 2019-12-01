Amenaza de bomba desata evacuación masiva en Torre Prisma, sede del PJF

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 13:07:54

Ciudad de México, 25 de febrero del 2026.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este miércoles 25 de febrero de 2026 en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, tras una amenaza de bomba en la Torre Prisma, edificio que alberga oficinas del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El inmueble, ubicado en avenida Insurgentes Sur 2065, en el cruce con Miguel Ángel de Quevedo, fue desalojado luego de que un guardia de seguridad reportara al 911 una llamada en la que un sujeto, quien dijo pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), amenazó con la presencia de un artefacto explosivo.

La alerta se recibió alrededor de las 10:00 horas y, para las 10:50, el edificio —de 14 niveles y cinco sótanos— ya había sido evacuado en su totalidad.

El operativo contó con la participación de la Fuerza de Tarea “Zorros”, especializada en explosivos; elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), incluyendo patrullas del sector San Ángel y Policía Auxiliar; así como unidades médicas del ERUM y personal de Protección Civil y bomberos.

En total, cerca de mil personas, entre trabajadores y usuarios, fueron concentradas en zonas de seguridad externas mientras se realizaba la inspección.

Tras una revisión exhaustiva en todos los niveles, incluidos los estacionamientos subterráneos, el agrupamiento Zorros confirmó que no se localizó ningún artefacto explosivo. El inmueble fue reportado “sin novedad” y se autorizó el reingreso del personal antes del mediodía.

En un comunicado, la SSC capitalina informó que “los uniformados apoyaron a evacuar a los trabajadores y realizaron una revisión exhaustiva en todas las zonas del edificio (…) Luego de una búsqueda, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas, por lo que se organizó el reingreso de los trabajadores”.

Aunque los cuerpos de emergencia se retiraron del sitio, se mantiene vigilancia preventiva en la zona. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por la amenaza.