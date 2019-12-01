Localizan bolsas con restos humanos en la colonia El Mirador de Tultepec, Estado de México

Localizan bolsas con restos humanos en la colonia El Mirador de Tultepec, Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 16:55:14
Tultepec, Estado de México, a 25 de febrero de 2026.- Los restos de dos cuerpos desmembrados, fueron localizados en tres puntos diferentes de la colonia El Mirador este miércoles.

De acuerdo a la información, los vecinos de la colonia fueron los que encontraron las bolsas de plástico, de las cuales salían partes humanos, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y municipal, quienes se encargaron de acordonar la zona donde ocurrió el hallazgo de los restos humanos, en las calles San José y cerrada San José.

Según los datos, en dos puntos distintos abandonaron dos tórax, dos cabezas y otros restos de dos cuerpos.

Las bolsas estaban en una zona de terrenos baldíos y de pastizales, por lo que personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (SEMEFO), realizaron el levantamiento de los cuerpos.

 

Noventa Grados
