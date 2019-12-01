Localizan bolsas con restos humanos en la colonia El Mirador de Tultepec, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 16:55:14

Tultepec, Estado de México, a 25 de febrero de 2026.- Los restos de dos cuerpos desmembrados, fueron localizados en tres puntos diferentes de la colonia El Mirador este miércoles.

De acuerdo a la información, los vecinos de la colonia fueron los que encontraron las bolsas de plástico, de las cuales salían partes humanos, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y municipal, quienes se encargaron de acordonar la zona donde ocurrió el hallazgo de los restos humanos, en las calles San José y cerrada San José.

Según los datos, en dos puntos distintos abandonaron dos tórax, dos cabezas y otros restos de dos cuerpos.

Las bolsas estaban en una zona de terrenos baldíos y de pastizales, por lo que personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (SEMEFO), realizaron el levantamiento de los cuerpos.