Omar García Harfuch desata furor en su cumpleaños; redes se incendian con piropos y halagos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 14:31:03

Ciudad de México, 25 de febrero del 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, celebró este miércoles 25 de febrero su cumpleaños número 44, fecha que ha incendiado las redes sociales con todo tipo de felicitaciones para el funcionario público.

Entre mensajes institucionales y muestras de afecto, usuarios destacaron tanto su trayectoria en materia de seguridad como su imagen pública. “El más guapo y eficiente”, escribió una usuaria de X.

Las felicitaciones se multiplicaron durante el día. Una de las cuentas de seguidores, “Omar García Harfuch Club fan”, publicó: “Feliz cumpleaños, querido secretario, que Dios cumpla todos los deseos de tu corazón”.

El mensaje que más llamó la atención fue el de su madre, la actriz María Sorté, conocida en redes como la “suegra de México”, quien escribió:

“Hijo feliz cumpleaños, le doy muchas gracias a mi Señor por tenerte en mi vida. Que Dios te bendiga y te proteja hoy y siempre. Tu mamá. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Que Dios te bendiga y te proteja siempre!”.

Las publicaciones dirigidas al también llamado por algunos usuarios “Súper Policía Mexicano” continuaron a lo largo del día, posicionando su nombre entre las tendencias en plataformas digitales.

En la publicación de felicitación de Noventa Grados, comentarios como:

- "Feliz cumpleaños mi amor, ya le avisé a tu mami q alrato les llevo tamales".

- "En lo que están , ya le di su regaloteeeeeeeeee a mi marido , seguimos festejando más tarde mi amo".

- "FELIZ CUMPLE AÑOS UN FUERTE HABRAZOTE GUAPO DIOS TEMANDE BENDICIONES".

-"Muchas felicidades AMI amor que cumplas muchos años más cosa linda cosas hermosa cosa bien echa !!! Gracias A TU MAMÁ qué te ISO un bombón!!", "Gracias María Sorté la suegra de México!!".

Nacido el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos, García Harfuch ha desarrollado su carrera en el ámbito de la seguridad pública, desempeñándose en distintos cargos a nivel local y federal.